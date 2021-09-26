В последние годы правления Леонида Брежнева уже никто не обращал внимание на то, что и как он говорит, поскольку было видно, что человек уже не в себе и слабо либо совсем не понимает, что говорит. Вернее, на публику он уже почти ничего не говорил, а читал по бумажке. Тогда еще не было телесуфлеров и всех этих нынешних чудес техники, когда чудак читает текст, якобы глядя в камеру и выглядит невыносимо умным, поскольку вроде бы читает без бумажки. На самом деле, он так внимательно смотрит в камеру потому что именно там плывет текст, который он зачитывает и часто – узнает из него много нового. Раньше надо было читать все по бумажке, иногда – держа ее в руках.

Так делал и Брежнев, пытаясь хотя бы выговорить то, что там написано. И судя по тому, что теперь известно о его состоянии здоровья, это ему давалось очень непросто и он сам понимал, что пора уходить, но его не отпускали до последнего, чтобы не нарушить баланс власти.

Видео дня

Но в этой картине был еще один важный момент. Даже самые лучшие видео с речами Брежнева были очень сомнительного качества. В принципе, на публику такое нельзя было показывать совершенно, только вот кто-то должен был об этом сказать вслух и не просто сказать, но и предложить свой вариант решения проблемы, а такого не случилось по уважительной причине.

Дело в том, что в совке тех времен все основные вопросы жизни страны и международных мероприятий решалось политбюро коммунистической партии. Его еще называли советом старейшин или советом старцев. В самом деле, страной правили люди преклонного возраста и с явно плохим здоровьем, как физическим, так и психическим. Их на публике видели намного меньше, но на самом деле, старческий маразм был визитной карточкой той власти. И вот на взгляд этих людей, Лёня был еще не так плох, чтобы его списывать и не показывать публике. То есть, именно те люди, которые могли бы обратить внимание на плачевное состояние генсека и имели полномочия для того, чтобы предпринять какие-то адекватные действия, сами были не в лучшей форме. Поэтому система шла к закату, равномерно выживая из ума.

То же самое сейчас происходит и в РФ. Буквально утром мы писали о том, что министр иностранных дел РФ в здании ООН сделал чистосердечное признание о том, что в РФ не просто существуют частные военные компании и даже не то, что они воюют за рубежом, но что центральная власть об этом знает и не видит в этом никаких проблем. И это при том, что долгие годы верхушка российской власти наотрез отказывалась от обвинений в использовании наемников за рубежом.

Помнится, что Путин лично отвергал эти "слухи", а когда ему был конкретно задан вопрос о ЧВК "Вагнер" и ее владельце Пригожине, он на камеру сказал о том, что никаких ЧВК нет, что это – выдумки, а Пригожина он знает как известного ресторатора. И тут глава МИД под крышей ООН выдает такое, что можно трактовать как уличение Путина во лжи. Но по внешнему виду Лаврова можно смело говорить, что он – не далеко ушел от Путина по скорости деградации, а они оба – уже громко дышат в затылок Брежневу.

И вот сегодня утром пришла еще одна новость, примерно такого же характера. Она указывает на то, что российская власть плотно сомкнула ряды и погружается в старческий маразм единым порывом. И нет, на этот раз Рогозин здесь ни при чем. Эстафетную палочку Коха подхватил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, который сказал о том, что разведке США следует переосмыслить рейтинг угроз с учетом ситуации в мире.

Между прочим, это – тот самый Нарышкин, который до назначения его главным разведчиком, занимал должность спикера госдумы РФ. А запомнился он в том качестве тем, что пролетая над территорией Швейцарии, увидел в небе истребители Ф-16 и в истерике орал в микрофон, чтобы Москва поднимала войска, поскольку его атакуют самолеты НАТО. Говорят, что тогда он, трясясь, что-то кричал про ядерное оружие, которое пора готовить, но это уже детали, которые невозможно проверить.

Потом все успокоилось, поскольку Швейцария никогда не входила в НАТО, а с учетом ее небольшой территории, ее военные самолеты довольно часто наблюдаются пассажирами коммерческих авиалайнеров, то оказалось, что у товарища – плохо с головой и желудком, поскольку самолет пришлось долго и нудно убирать, после такого упражнения будущего разведчика. Но сейчас он об этом успешно забыл и уже пытается ставить задачи американским спецслужбам, говоря буквально следующее.

"Лично я считаю, что изменение ситуации в мире, в том числе последние события в Афганистане, дают для наших американских партнеров хорошую возможность переосмыслить имеющийся у них рейтинг угроз".

Товарищ Нарышкин явно недоволен рейтингом угроз, которые разведка выдает руководству США и настоятельно рекомендует и даже требует, изменить этот рейтинг, в отношении РФ. Правда, в этот раз он воздержался и не стал орать "Хамы!", или как упомянутый выше Лавров: "Дебилы, ***дь!", но тем не менее, это наверное, первый случай в истории, когда глава разведки одной страны, пытается поставить задачу главе разведки другой страны, посредством прессы.

И ладно бы, мсье Нарышкин ограничился постановкой задач ЦРУ, он же еще полез в общие рассуждения о мировой обстановке и угрозах, которые следует считать правильными, а какие – надуманными. В его изложении это звучит примерно так.

"Я рассчитываю на то, что в будущем они поймут, что террористическая угроза стала угрозой планетарной, и мы наконец-то вернемся к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с американскими партнерами".

Такое красноречие от руководителя центрального органа внешней разведки – особенно интересно, как минимум по двум причинам. Первая из них состоит в том, что РФ как раз и есть гнездо международного терроризма. Для этого достаточно посмотреть на то, как плотно Москва контактирует со всеми террористическими режимами и организациями. Ну а с другой стороны, Нарышкин может и забыл о том, как при совке была организована первая глобальная террористическая организация Коминтерн, а мы, и не только мы – помним, как помним и то, что Путин назвал РФ – наследницей совка, а значит и этого замечательного опыта.

Плюс к тому, речь Нарышкина о международном терроризме и Афганистане как раз вскрывает стратегию Москвы по втягиванию США в бесконечные и дорогостоящие мероприятия по борьбе с терроризмом в разных концах мира для того, чтобы ослабить внимание и распорошить силы на фоне реальной угрозы западной цивилизации, безусловно исходящей от Азиопы – Китая и РФ.

Это к тому, что за такие эпичные ляпы в нормальной стране деятелей такого уровня тихо убирают на пенсию, справедливо полагая, что если дедушка уже начал заговариваться на публике, то ему пора на покой, ближе к земле, ибо кто его знает, что он расскажет завтра. Но если его не отправили на дачу в Ниццу, или где там у него эта дача, и даже не указали на то, что у чиновника такого уровня "метла" должна быть на привязи, и что начальник разведслужбы по определению не может нести такую дичь, то это говорит о том, что лично товарищ Путин и его политбюро просто ничего не заметили.

В общем, здесь нет ничего удивительного, поскольку любой диктатор во главу угла ставит "стабильность", которая подразумевает неизменность собственного правления. А она требует неизменности ближайшего окружения, которое предано лично ему. Эта преданность становится главным, если не единственным качеством и критерием оценки, а все остальное, в том числе и деловые качества, становятся вторичными. Тогда действует принцип: "Своим – все, остальным – закон", причем тот самый закон, который как дышло. В итоге, вся эта когорта стареет и впадает в маразм параллельными курсами, что сейчас в РФ наблюдается все четче. Идет пора больших, а потом и фатальных ошибок.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.