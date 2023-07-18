'Возмездие за Крымский мост': в Кремле прокомментировали ночные удары по Одессе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ночные удары по Одессе "возмездием" за Крымский мост. А в минобороны страны-агрессора выдали, что удары нанесли по объектам, где якобы "готовились террористические акты против РФ".

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В частности, Песков утвердительно ответил на вопрос пропагандистов из "РИА Новости" о том, являются ли ночные удары "ударами возмездия" за Крымский мост. Хотя по состоянию на 12 часов дня он заявил росСМИ, что президент РФ Владимир Путин еще не придумал, как ответить на атаку.

"Предложения для президента по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются", – сказал спикер Кремля.

В свою очередь в минобороны РФ назвали атаку просто "групповым ударом возмездия", не уточняя за что. Там уверяют, что били по объектам, где якобы готовились теракты против РФ "с применением безэкипажных катеров", а также по "месту их изготовления на судоремонтном заводе" в районе Одессы.

Также в ведомстве Сергея Шойгу утверждают, что в районе Николаева и Одессы якобы уничтожены "хранилища топлива" для военной техники ВСУ, и что "все спланированные к удару цели поражены", хотя известно, что украинская ПВО сбила все 6 запущенных "Калибров", 31 "шахед" и разведывательный дрон.