Намедни был опубликован указ президента России о назначении Игоря Маслова начальником Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Фактически это назначение стало очередным проигрышем ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), которое на протяжении всего 2020 года направило масштабные ресурсы на вытеснение людей СВР РФ из ареала администрации президента.

Стоит напомнить, что 6 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении генерала СВР Владимира Чернова с должности главы Управления Администрации президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. И напомнить об этом стоит не просто так.

Дело в том, что именно Владимир Чернов курировал молдавское и южно-кавказское направление в аппарате Дмитрия Козака. Но фиаско в ходе избирательной кампании 2020 показало несостоятельность деятельности данного персонажа и его “команды”, а ресурсы аффилированные ГУ ГШ ВС РФ, RISE Moldova и "Досье", своими материалами раскрыли всю иерархию подчинения Игоря Додона СВР. И вот тут самое интересное, ведь именно Игорь Маслов руководил “Молдавским отделом” в аппарате Чернова и фактически, поражение Додона на прошлых президентских выборах это и его “заслуга”.

Таким образом, если ещё в феврале создавалось впечатление, что ГУ ГШ ВС РФ перехватило инициативу у СВР РФ, пододвинув мастодонта ближнего зарубежья, то март становится с первых же дней для Гризодубовой полным разочарованием. Ведь, судя по всему, в АП РФ и не думали отстранять “сварщиков” от работы в ближнем зарубежье, а лишь провели ротацию. И скорее всего, полноценным испытанием новых-старых кадров станет Армения.

Не секрет, что в рамках карабахской войны 2020 года ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) занимало позиции по оказанию полноценной военной поддержки Армении в противостоянии с Азербайджаном и настойчиво продвигало именно силовой план решения карабахского вопроса. Во многом именно позиция СВР РФ и лично Сергея Нарышкина, такие бравурные и шапкозакидательские планы сорвала.

В настоящее же время Армения погружается в политический кризис и одним из внешних факторов этого кризиса стало ГУ ГШ ВС РФ, которое через местные лояльные силы, в частности находящиеся в Генштабе, пытается сместить такого удобного для АП РФ в его безвольном и загнанном положении, Никола Пашиняна.

А потому, уверен, что именно Армения станет первым плацдармом для полномасштабной схватки СВР РФ и ГУ ГШ ВС РФ, исход которой предопределит тенденции ближайшего времени. Ну, а пока, 2021 год начинается со счёта СВР РФ 1:0 ГУ ГШ ВС РФ.

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