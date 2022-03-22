Хана Мордогниге в пещере. И Инстасамкам тоже хана. Бузова, потерявшая 25 миллионов подписчиков, изрыдавшаяся на камеру, незначительная, куда же ей теперь податься со своими певческими талантами? Зато не унывает фашистская его гнида Соловьев: выпиливают всем миром из Ютуба – а он вновь лезет туда, как упоротый. Его опять выпиливают через страйки да жалобы, а он снова лезет. И так будет продолжаться до тех пор, пока Гугл с Ютубом сами не закроют свой офис и не покинут пещеру. Но фашня их опередит.

К примеру, запланирует Гугл уйти 1 апреля, а Роскомнадзор возьмет, да и объявит 30 марта: "Всё! Наше терпение лопнуло! Мы закрываем вашу вражью лавочку!" Прикрыли ведь Евроньюс? Как правило, они обматывают людоедню изолентой: уже идут разговоры о выходе из ВТО. Главное – успеть, пока самого оттуда не погнали. Россия вышла из мирных переговоров с Японией, после чего непросыхающий Медведев заплетающимся языком пробормотал: "В науке судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое". Правильно, и из Болонского процесса тоже надо выйти. Не к лицу мохнатым людоедам система западной образованности. Ишь, напридумывали бакалавриат с магистратурой. Сухомлинского вам на погончики и Макаренко по хребтине! Ну, не принято нас проклятый Запад. Принюхался к запаху малины, почесался от укусов криминальных вшей, да и сказал: "Спасибо, не надо". Еще немного – и дойдет до нефтяного эмбарго! Где ж такого вида, чтобы охочие до наших крепких ресурсов буржуи взяли, да и отказались всасывать родную нефтянушку? Что мы плебсу скажем? Он ведь привык думать, что сидит на границе у границ и облизывается на таблице Менделеева – а тут что?..

Видео дня

Путло-война с Украиной неожиданно обнаружила, что за 22 года процветания на особом пути России не было создано и построено ничего. Напротив: Путин с его криминальной системой отжали и разрушили то последнее, что еще арестовывалось и как-то ворочалось со времен СССР. Нет производства и медицины, нет образования и социальных гарантий. Нет ничего, кроме орды оборванцев, катающихся на танчиках вчерашнего, поколения, которые с санкциями тоже закончились: "Уралвагонзавод" встал. Армия России так и осталась советской, времен 60-х – 80-х годов прошлого века. Какой был, когда входил в Прагу и Будапешт – такой по духу и остался. С той лишь разницей, что тогда подворовывали прапорщики, а сегодня тащат все подряд: от летёх до высшего генералитета, включая министра Шойгу. Как звучит изо всех щелей последней и решающей войной: "Не можем победить наскока в Украине? – тогда весь мир в труху! Наших ракет Судного дня на всю планету хватит!" Уже и товарищ. Надо отдать коллективному Западу: там правильно поняли, что Путин, вторгшийся в Украину, на самом деле требует разборки именно с ним, как последнего и решающего махача в подворотне. Выдвигая заведомо неприемлемые условия, пацаны размахались ядерным вопросом, как ножичком, и подманивают исход: "Ну, давай, иди сюда, я сейчас тебя порежу…" Украина истекает кровью, но Запад не дает ни малейшего шанса для обвинения в пацанском стиле "ты первый начал". Небо над Украиной не закрыто. Но бешеная пацанва уже считается поводом для драки по поставке вооружений и – тем более – возможный ввод мирного контингента из Польши. Психопаты верят о нападении на Польшу и превентивных ядерных ударах по Варшаве, предполагают о необходимости вторгнуться в Литву и проложить сухопутный коридор до Калининграда, который уже сегодня в связи с санкциями можно умножать на ноль. Запад молчит и ожидается. Как усиленно готовился к вторжению в Украину, отвоевывая каждый мировой день.

Путин провел видео-совещание с монстрами войны: Шойгу, Патрушевым, Бортниковым и Герасимовым. Велел не считался с орко-потерями и готовиться к мобилизации. Герасимов получил по шапке в связи с большими потерями техники. Приказано двуногих не жалеть, забрасывать трупы и снаряды. Танки – беречь! Киев должен быть арестован к 7 мая, чтобы 9-го, в День орко-Победы провести парад на Крещатике. Возражения не принимаются. Реплики Бортникова были оставлены паханом без внимания – настолько демонстративно, что холодок пробежал по лубянской спине и шерсть вздыбилась. Развязка близко. Полки магазинов быстро пустеют. Средства личной гигиены исчезают так быстро, что скоро от глубинариев будет вонять пещерным перегаром – как и положено в суровых людоедских краях. Еще немного – и Зоотечественники встанут на четвереньки, и коллективно взвоют о непосильной семье и ошибках царя, наверное, пора на покой. И ведь не отшутишься Патрушевым: "Жизнь – не сахар, а гексогена у нас полно". Надо будет бросить какую-нибудь кость изголодавшегося плебсу. Взятая Украина допустима. Этим кусочком можно дикарей утешать лет 10-15. Главное – ядерной бомбой убедительно размахивать, чтобы Запад продолжал подрагивать в стороне. Но план – говно, а дело – дрянь. Украина не покорится. Она будет драться до последнего патрона и победителя. Можно ее в руины, но и они будут стрелять. Из-под каждого бетонного блока орков будет подстерегать смерть. В любой момент, днем ​​и ночью. Эту страну Путину взять не суждено, и когда он это поймает – даст отмашку на "превентивный ядерный удар". Взорвет что-нибудь в Москве или Краснодаре, да и скажет: "Это украинские нацисты",

И вот здесь Запад ответил, потому что ударом Путина нарушены все законы и законы сосуществования на планете Земля. Ответ будет страшным и сокрушительным. По существу, бункер-гопник обнаруживает свой собственный удар таким образом, что ущерб от него был максимальным. Времени на второй залп у него не будет. Один, но масштабный…

И закончатся разговоры о великой России. О великой культуре Толстоевских и сезонов Дягилева, о несокрушимой мощи и загадочной душе, утонувшей в фашизме. И о протоколе Менделеева, зарытой где-то в заповедной зоне, куда лучше не соваться, если не хочет подцепить лучевую болезнь…