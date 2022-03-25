Война РФ против Украины будет продолжаться до достижения "целей" Путина, – Медведев

Марина Лисничук
Новости России
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Война РФ против Украины будет продолжаться до достижения 'целей' Путина, – Медведев
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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что война РФ против Украины идет "по плану" и будет продолжатся до достижения целей, поставленных Владимиром Путиным. Такими в Кремле продолжают называть "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

По его словам, задачи ставит главнокомандующий и "только ему решать, когда всему настанет конец". Мнением бывший предшественник российского лидера поделился в комментарии пропагандистскому изданию РИА Новости.

Примечательно, что собственную оценку ходу боевых действий, начатых путинской армией в Украине, Медведев давать отказался. Он лишь процитировал Путина словами, которыми тот ранее "оправдывал" полномасштабное наступление на Украину.

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Медведев заявил, якобы "спецоперация" задумывалась из-за того, что планы РФ относительно соседней страны "не были достигнуты дипломатичным путем".

Медведев заявил, что "спецоперация" Путина идет "по плану"

"Спецоперація" триватиме до досягнення поставлених цілей. Вони стосуються майбутнього України, її статусу як нейтральної держави, яка не є мілітаризованою", – заявив Медведєв.

Он выразил уверенность, что Украина должна быть "нормальным соседом" для РФ. Якобы поэтому, добавил зампред Совбеза РФ, к достижениям целей по результатам "демилитаризации" и "денацификации" украинского государства "спецоперация" должна продолжаться.

"Как это было задумано президентом страны", – уточил Медведев, подчеркнув, что ход войны и планы по ее проведению определяются лично верховным главнокомандующим Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах отметил, что Путин готовится к решающему удару по Украине. Так, глава РФ стягивает новые силы оккупантов и заставляет военные заводы 24 часа в сутки производить оружие против украинцев.

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