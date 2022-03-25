Война РФ против Украины будет продолжаться до достижения 'целей' Путина, – Медведев

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что война РФ против Украины идет "по плану" и будет продолжатся до достижения целей, поставленных Владимиром Путиным. Такими в Кремле продолжают называть "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

По его словам, задачи ставит главнокомандующий и "только ему решать, когда всему настанет конец". Мнением бывший предшественник российского лидера поделился в комментарии пропагандистскому изданию РИА Новости.

Примечательно, что собственную оценку ходу боевых действий, начатых путинской армией в Украине, Медведев давать отказался. Он лишь процитировал Путина словами, которыми тот ранее "оправдывал" полномасштабное наступление на Украину.

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Медведев заявил, якобы "спецоперация" задумывалась из-за того, что планы РФ относительно соседней страны "не были достигнуты дипломатичным путем".

"Спецоперація" триватиме до досягнення поставлених цілей. Вони стосуються майбутнього України, її статусу як нейтральної держави, яка не є мілітаризованою", – заявив Медведєв.

Он выразил уверенность, что Украина должна быть "нормальным соседом" для РФ. Якобы поэтому, добавил зампред Совбеза РФ, к достижениям целей по результатам "демилитаризации" и "денацификации" украинского государства "спецоперация" должна продолжаться.

"Как это было задумано президентом страны", – уточил Медведев, подчеркнув, что ход войны и планы по ее проведению определяются лично верховным главнокомандующим Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах отметил, что Путин готовится к решающему удару по Украине. Так, глава РФ стягивает новые силы оккупантов и заставляет военные заводы 24 часа в сутки производить оружие против украинцев.

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