Военных Путина массово уничтожают в Украине: соцсеть 'кипит' некрологами

В России люди начали массово получать новости о смерти своих родных, которые поехали воевать в Украину. Оккупантов, чьи тела удалось идентифицировать, доставляют домой и хоронят.

Соответствующие посты размещают в российской соцсети "ВКонтакте". Днем 19 марта таких записей там было уже более 16 тысяч.

Отметим, что новые публикации появляются в среднем раз в четыре минуты. Новости о ликвидированных захватчиках поступают сразу из многих регионов России. Архив страницы этого запроса доступен по ссылке.

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К примеру, подряд идут посты о смерти солдат-оккупантов из таких российских населенных пунктов: Печора (Республике Коми), Глазовский район (Удмуртия), Мценский район (Орловская область), Исмакаево (Башкортостан), Волгоград, Рыбинск (Ярославская область), Саяногорск (Хакасия).

Отметим, что особенно много погибших из 331-го гвардейского десантного полка города Кострома. Добавим, что многих российских солдат, которые убивали в Украине мирных жителей и разрушали города, в РФ посмертно наградили "Орденами Мужества".

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ признали смерть на войне в Украине своих костромских десантников из 331-го гвардейского десантного полка. Среди них контрактники и их командир Сергей Сухарев, который в 2014-м расстреливал наших защитников под Иловайском.

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