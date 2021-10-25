В Турции задержали семерых россиян, подозреваемых в поджоге леса: появились подробности. Видео

Семерых граждан Российской Федерации задержали в Турции, предъявив обвинения в непредумышленном поджоге леса. Пожар произошел на Ликийской тропе, что за поселком Олюдениз курортного района Фетхие.

Речь идет о туристах, их планируют отправить в тюрьму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео с подозреваемыми (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На камеру молодые люди Анатолий, Дмитрий и подруга одного из задержанных Анастасия рассказали, что обвинения не обоснованы.

По их словам, они "ничего не поджигали, а наоборот пытались помочь затушить огонь", случайно оказавшись на Ликийской тропе (протяженный туристический маршрут в Турции, его длина составляет около 540 километров).

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"Ликийская тропа заканчивается тюрьмой. Едем вот, и другая группа во второй машине", – рассказал на камеру Анатолий, показывая руки в наручниках.

"Закрывают в тюрьму по причине того, что на Ликийской тропе произошел пожар. Вот сейчас пытаются дать по несколько лет тюрьмы, семь человек из России. Пожар произошел не по нашей вине, мы пытались только ликвидировать, вызывали службу 911", – добавил Дмитрий.

Он заявил, что российское консульство их никак не поддерживает и не помогает. На сегодня все они находятся под арестом в Антальи, заседание суда в деле должно состоятся на следующей неделе.

Подруга одного из задержанных Анастасия сказала, что, предположительно, им может грозить до 7 лет заключения. При этом она подчеркнула: как оказалось, на Ликийскую тропу нельзя было заходить, она закрыта для посещения.

"Но никаких знаков не было установлено. Ребята – иностранные туристы, они об этом не знали", – отметила девушка.

Подробности задержания появились на Instagram-странице фотографа из Москвы Полины Яськовой. Девушка опубликовала пост из турецкой Антальи.

"На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались затушить, вызвали 911, по дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму, скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласки, наша группа из семи человек арестована. Все граждане РФ. Я тоже. Скоро не будет связи, некому сообщить, друзья это не шутка прошу вас оказать поддержку", – написала она.

Российский "5 канал" пишет, что генконсульство РФ официально подтвердило факт задержания путешественников. Сотрудник ведомства в тот же день посетил полицейский участок и провел встречу с задержанными, на суде им были предоставлены государственные адвокаты и квалифицированные переводчики.

"Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным. Держим вопрос на контроле, в рамках компетенции и полномочий продолжаем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий", – цитирует СМИ пресс-службу ведомства.

Отмечается, что несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Туристам объяснили, что в случае подтверждения вины им может грозить от двух до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL 28 июля в Турции начались масштабные пожары, которые продолжались более месяца. СМИ отмечали, что ответственность за поджоги взяла на себя организация "Дети огня", которая в стране признана террористической.