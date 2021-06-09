В Сирии подорвался бронеавтомобиль с российскими военными: есть погибший и раненые

В сирийской провинции Эль-Хасака подорвался бронеавтомобиль российской военной полиции. Один военнослужащий погиб, трое пострадали.

Инцидент случился в среду, 9 июня. Гибель военного подтвердили в Министерстве обороны РФ. Подрыв на неустановленном взрывном устройстве произошел при проверке маршрута патрулирования.

"В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение", – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что жизни пострадавших "ничего не угрожает". Минобороны России пообещало оказать поддержку семье погибшего.

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Напомним: вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. По данным ООН, он вызвал один из крупнейших гуманитарных кризисов со времен Второй мировой войны. За годы войны погибло более 350 тысяч человек, 6,2 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, а 6,7 миллиона – беженцами, что является самым высоким показателем для любой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская авиация 21 марта нанесла удар по городам провинции Идлиб в Сирии. Погибли минимум семь мирных жителей, ранено 14 медиков.