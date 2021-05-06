В сети припомнили старое обещание Путина

В социальной сети припомнили старое обещание президента России Владимира Путина за 14 июля 2000 года, которое он так и не выполнил.

В газете "Известия" тогда опубликовали интервью главы РФ с заголовком "Россия не должна быть и не будет полицейским государством". Соответствующее фото издания показали на странице "Исторические фото" в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Владимир Путин: "Россия не должна быть и не будет полицейским государством". Газета "Известия". 14 июля 2000 г", – говорится в сообщении.

В комментариях к публикации пользователи сети высмеяли обещание Путина и пошутили, что "обещать – не значит жениться", "тогда нужно было прикидываться приличным человеком" "дал слово, взял слово обратно", " а получилось как в сказке".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это важнейшая для Украины встреча.