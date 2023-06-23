В российском Курске пожаловались на атаку дрона: было слышно громкие взрывы. Видео

На территории страны-агрессора снова не спокойно – в этот раз громкие взрывы было слышно в Курске в ночь на пятницу, 23 июня. Россияне пожаловались на атаку беспилотника.

Видео дня

Российские пропагандистские каналы в Telegram публиковали видео, на котором слышен очень громкий взрыв и яркую вспышку в небе. После него на автомобилях сработала сигналка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На взрывы отреагировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Представитель оккупантов сказал, что над Курском российская ПВО якобы сбила беспилотник. "Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!" – заявил он.

Спустя час чиновник страны-агрессора снова написал про работу ПВО над городом.

В то же время в сети писали, что даже после сообщений Старовойта в Курске было слышно взрывы.

"Опять громко над городом!" – писали пропагандисты около трех часов ночи.

19 июня в столице государства-агрессора РФ Москве вспыхнул сильный пожар на ремонтно-механическом заводе в Кузьминках. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару был присвоен первый ранг.

А 18 июня мощный пожар вспыхнул в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня масштабный пожар вспыхнул в российском Новочеркасске Ростовской области. Горела Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 35 км от Ростова-на-Дону: очевидцы утверждали, что пожар вспыхнул после взрыва. 12 июня в Белгородской области России заявили об атаке БПЛА на поезд. В результате 15 вагонов сошли с путей.