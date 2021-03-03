В российском городке весь подъезд превратился в 'ледяную пещеру'. Фото

Подъезд одного из домов в российском городе Печора (Республика Коми) из-за непогоды полностью покрылся льдом и стал походить на ледяную пещеру.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza. Дом расположен на Западной улице (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что жильцам с трудом приходится пробираться в свои квартиры.

Местные жители говорят, что это не единичный такой случай. По их словам, подобное происходит и в соседних домах из-за неисправных систем отопления.

В итоге из-за взрывов труб и батарей испарения поднимаются вверх и способствуют образованию таких ледяных сталактитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале многие регионы России пострадали от сильных снегопадов. Так, в Москвеснег шел весь день, из-за чего движение было фактически заблокированным – пробки вечером достигли 9 баллов.