В российском Белгороде снова 'хлопки': сработала система ПВО. Видео

В ночь с 7 на 8 мая в российском Белгороде снова было неспокойно. Местные жители снова слышали в городе и области звуки взрывов, которые в РФ принято называть "хлопками".

В небе были видны яркие вспышки. Видео публиковали в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На видео можно заметить следы в небе, которые появляются после работы ПВО (противовоздушной обороны).

Также на одной из записей можно услышать гул пролетавшего над городом военного самолета.

Отметим, что на данный момент власти Белгорода пока никак не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 7 мая в Белгороде местные жители снова слышали звуки, похожие на взрывы. Также в небе заметили характерный след, оставляющий за собой реактивный двигатель.