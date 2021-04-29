В России заявили о задержании группировки "украинских радикалов", якобы готовивших взрывы

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в девяти российских городах 16 членов "украинского молодежного радикального сообщества "Маньяки. Культ убийств" (М.К.У.).

Как сообщается на сайте ФСБ, задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области и Переславль-Залесском Ярославской области.

Задержанные якобы причастны к пропаганде экстремизма, а также "подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан".

В ФСБ утверждают, что у задержанных были изъяты "холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях".

По данным спецслужбы, глава "М.К.У." Егор Краснов из Украины координировал деятельность группировки на территории России.

"Вовлечение новых членов в преступную деятельность велось поэтапно. Так, вначале главарем "М.К.У." предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. В последующем – совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти. Направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову, сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры", – говорится в сообщении ФСБ.

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила журналистам, что Краснов посредством переписки в социальных сетях якобы склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам.

По ее словам, в декабре 2020 года был задержан участник "М.К.У." – 17-летний житель Тамбовской области, который якобы планировал подрывать здание общежития одного из учебных заведений Тамбова. В ходе обыска у него дома нашли части и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Студента арестовали.

В марте ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле еще 14 сторонников "М.К.У.".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское рыбопромышленное судно, экипаж которого якобы незаконно ловил камбалу "в исключительной экономической зоне РФ", задержали за четыре десятка миль к юго-западу от мыса Прибойный. Капитана катера 21 апреля суд оштрафовал на 257 тыс. рублей (более 101 тыс. гривен), у рыбаков конфисковали сетки.

23 апреля рыбаки вернулись в Украину.