В России заговорили об укреплении безопасности прилегающих к Украине районов
В России заговорили об укреплении безопасности прилегающих к Украине районов. Это заявление последовало за обвинениями Украины в "продолжающихся обстрелах" российской территории.
"Дополнительные меры по укреплению безопасности" анонсировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление цитирует пропагандистское кремлевское информагентство ТАСС.
В России обвиняют Украину в совершении обстрела одного из сел Белгородской области. Согласно заявлениям местных чиновников, в результате огня, якобы открытого украинскими военными по селу Солохи, один человек погиб, еще несколько пострадали.
Именно в ответ на вопрос об этом инциденте Песков и заявил об укреплении безопасности приграничных районов России.
"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - заявил пресс-секретарь Путина.
Также он добавил, что "обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, могут говорить российские военные".
Напомним, что в Белгородской области объявили об эвакуации обстрелянного села на границе с Украиной.
Кроме того, в Курской области РФ услышали "залпы", местные власти заявили о якобы сбитом украинском беспилотнике.