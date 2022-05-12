В России заговорили об укреплении безопасности прилегающих к Украине районов. Это заявление последовало за обвинениями Украины в "продолжающихся обстрелах" российской территории.

"Дополнительные меры по укреплению безопасности" анонсировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление цитирует пропагандистское кремлевское информагентство ТАСС.

В России обвиняют Украину в совершении обстрела одного из сел Белгородской области. Согласно заявлениям местных чиновников, в результате огня, якобы открытого украинскими военными по селу Солохи, один человек погиб, еще несколько пострадали.

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Именно в ответ на вопрос об этом инциденте Песков и заявил об укреплении безопасности приграничных районов России.

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - заявил пресс-секретарь Путина.

Также он добавил, что "обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, могут говорить российские военные".

Напомним, что в Белгородской области объявили об эвакуации обстрелянного села на границе с Украиной.

Кроме того, в Курской области РФ услышали "залпы", местные власти заявили о якобы сбитом украинском беспилотнике.