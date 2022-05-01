В России вертолет Ми-8 вспыхнул при посадке: есть жертва и пострадавшие

В российском Забайкалье 1 мая разбился транспортно-боевой вертолет Ми-8. Он совершил жесткую посадку и сгорел в поле возле аэродрома.

ЧП, которое могло произойти из-за ошибки экипажа, умер человек и есть пострадавшие. Об этом сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Ми-8 не смог удачно приземлиться на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края РФ. При посадке авиамашина ударилась о землю и загорелась.

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"Вертолет пролетел очень низко над землей. Дыма видно не было", – говорили очевидцы.

Предварительно, на борту Ми-8 находилось 15 человек. Ныне подтверждена смерть одного члена экипажа. Еще пятеро пострадали и были госпитализированы. Состояние выживших в краевом Минздраве оценивали как удовлетворительное.

В сети появились кадры с места ЧП, где карета скорой помощи увозит пострадавших, пока спасатели пытаются загасить пылающий Ми-8.

По данным российского МЧС, пожар тушили специалисты из Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Позже источники ТАСС заявили, что в качестве приоритетных версий причины жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье рассматриваются ошибка экипажа и отказ техники

Некоторые росСМИ пишут, что вертолет прилетел из Благовещенска для помощи в тушении пожаров.

Информагентство "Чита.Ру" отмечает, что разбившийся Ми-8 был законтрактован для работы на местах природных пожаров в районе. Он принадлежит компании "Мостовик".

"Вертолет краю не принадлежит, техника контрактуется для работы на пожарах, чтобы доставлять людей... Один человек погиб, пятеро в удовлетворительном состоянии проходят обследование, остальные пострадали незначительно. Сколько точно было людей на борту, пока сказать не можем", – заявили в управлении пресс-службы и информации правительства Забайкальского края.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в Ленинградской области РФ разбился истребитель МиГ-31. Российские пропагандисты назвали причиной крушения "техническую неисправность".