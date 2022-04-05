В России в школах проведут уроки о санкциях и пользе импортозамещения: уже разработали 'рекомендации'

Российским школьникам на уроках будут рассказывать о полезности для российской экономики введенных против России Западом санкций и о том, что от ограничений пострадают страны, которые их вводили. Учителя должны рассказать детям о пользе импортозамещения

Соответствующие "методички" уже разосланы по российским школам. Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

По данным издания, в российских школах учителя получили рекомендации о проведении особых уроков для учеников 5-11 классов на тему "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику". Эти рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования, подчиненного Минпросвещения РФ. В министерстве, кстати, не отрицают, что рассылали подобные рекомендации.

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Санкции, должны рассказать детям педагоги, "делают российскую экономику только крепче". Учителя должны врать школьникам о "росте доли российской продукции в нескольких сферах", а после попросить детей оценить, кто же больше пострадает от санкций - Россия или Запад.

"Методичку" такого занятия передал изданию учитель из Подмосковья. Ряд школ в Московской, Орловской и Самарской областях уже отчитались о выполнении указаний.

"В начале урока учитель должен привести цитату президента Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление". После этого нужно спросить школьников, знают ли они, "какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства". Только после этого педагог должен рассказать, что такое санкции: "Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия", – рассказывают журналисты.

Под "действиями", за которые "наказывают" РФ, пишет издание, имеется в виду "проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса". Это уточнение учителя должны сделать в обязательном порядке.

Допустимые примеры санкций, указанные в методичке - заморозка активов госкорпораций и банков, а также части золотовалютного резерва России или уход зарубежных компаний.

Также из "уроков" школьники должны выйти с твердой верой в пользу импортозамещения: пропагандисты даже приготовили обязательный к показу видеоролик на эту тему.

Далее учителя должны откровенно врать детям о том, что импортная продукция преобладала над российской на рынках РФ в конце 1990-х - начале 2000-х. Но с приходом к власти "мудрого правителя" Владимира Путина все изменилось.

В частности, по версии пропагандистов в пищевом машиностроении доля российской продукции выросла с 12% до 45%), в сельхозмашиностроении - с 24% до 55% и в станкостроении - с 18% до 38%. В презентации также указано, что "доля российских товаров в области автопрома" выросла с 7% в 2014 году до 86,3% в 2020 году.

Опрошенные изданием эксперты отрасли заявили, что "не понимают природу появления таких расчетов. Они также напомнили, что сейчас в российском автопроме работают только заводы ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, а также "Мазда Соллерс" и китайский Haval. Остальные из-за санкций находятся в простое.

Но разве реальность может остановить пропагандистский угар?

"Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов",— говорится в сценарии урока. Здесь ученики 5–9-х классов должны перечислить комплекс мер по поддержке российской экономики и граждан в "условиях возросшего санкционного давления". А старшеклассники — описать предполагаемый эффект от них", - цитирует "рекомендации" российское издание.

В конце урока школьники должны за полнить анкету и ответить на вопросы "Справедливы ли санкции в отношении России?", "Приведут ли санкции к укреплению экономики России?", "Кто понесет большие экономические потери?". Предложенных вариантов ответа на последний вопрос - три: Россия, страны НАТО, все страны мира.

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