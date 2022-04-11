В России устроили 'партизанскую' борьбу со сторонниками войны с Украиной: машинам с 'Z' прокалывают колеса. Видео

У россиян то ли проснулись остатки совести, то ли они почувствовали влияние западных санкций, но в разных городах началась партизанская "охота" на автомобили с символикой "Z", которую армия оккупантов использует в войне против Украины. Поклонникам военной аферы президента-агрессора Владимира Путина начали уничтожать автомобили.

Об этом пишет Telegram-канал Баста. Там также опубликовали одно из видео "мести" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В России идет партизанская борьба с фашистами", – написали журналисты.

Отмечается, что противники войны в РФ начали уничтожать машины с символикой "Z".

"Машины с фашистской символикой "Z" поджигают, прокалывают колеса и обливают краской", – отметили журналисты.

На опубликованном видео видно, как неизвестный мужчина вечером прокалывает колеса грузовому авто, на кузове которого приклеена буква "Z". Где именно и когда было снято видео – неизвестно.

Видео дня

Уточняется, что речь идет не об единичных случаях, а о распространенном в разных регионах РФ явлении.

Заметим, что ранее аналогичные действия произошли в оккупированном Россией Крыму. В частности, в Севастополе тоже прокалывали колеса поклонникам войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, цивилизованный мир тоже уже начинает вводить запрет на использование символики оккупантов. Так, в Молдове запретили не только символы российского вторжения, но и георгиевскую ленту. В Литве символику путинистов намерены приравнять к нацистской, а в Эстонии будут аннулировать визы россиян, публично поддерживающих войну против Украины.

В немецкой земле Бавария знак "Z" также приравняли к свастике. За его публичную демонстрацию будут наказывать лишением свободы.