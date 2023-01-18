В России торжественно похоронили ''героя СВО'', сидевшего за заказное убийство двух человек. Фото

В России торжественно похоронили очередного ликвидированного в Украине наемника-"вагнеровца". Россиянин с "говорящей" фамилией Смердов попал в ЧВК "Вагнера" из тюрьмы, где отбывал наказание за заказное убийство двоих человек.

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Однако стоило убийце изъявить желание убивать снова, но в этот раз жителей Украины - и он из преступника превратился в России в "героя". Об очередном ликвидированном российском зэке рассказали журналисты российского издания "Тайга. Инфо".

"Еще один житель Новосибирской области погиб в "спецоперации" в Украине. Им оказался мужчина, судимый за жестокое убийство семьи. Он каким-то образом попал в ЧВК "Вагнер" из колонии.33-летний житель села Новопичугово Александр Смердов погиб в "спецоперации", сообщила администрация Ордынского района во "ВКонтакте". "Родственники погибшего выражают благодарность главе района Олегу Орлу за участие в похоронах, неравнодушие, отзывчивое и внимательное отношение к семье погибшего в период тяжелой утраты", — сказано в кратком некрологе", - пишет издание.

Однако в Ордынской районной администрации стыдливо умолчали о прошлом новоиспеченного "героя". В отличие от сайта новосибирского правительства, где, как пишет "Тайга. Инфо", указано, что Смердов служил в ЧВК "Вагнер". Он был судим по статье "убийство" (ст. 105 УК) и "хотел послужить стране и погасить судимость".

Журналисты также приводят слова односельчан Смердова. Его преступление там называют "бедой".

"Все жители нашего села помнят это громкое дело. Саша проходил срочную службу, а потом остался в Москве. Там у него и случилась эта беда: убийство, суд, срок. Мы все тогда были в шоке, все удивились: тихий, скромный был всегда", - цитируют СМИ слова представителя Новопичуговского сельсовета, пожелавшего остаться анонимным.

Как заявил этот самый представитель сельсовета, "все село пришло на похороны".

"Все собрались, вспоминали парня, очень его жалко, очень сочувствуем семье, близким", - сказал он.

А журналисты обратили внимание, что под постом о гибели Смердова больше всего лайков набрал тот, в котором его назвали "героем".

Биография у новоиспеченного "героя" действительно выдающаяся. По данным "Тайга. Информ" в 2017 году Московский областной суд признал Смердова виновным в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст 222 УК). Его судили вместе с 10 подельниками из так называемой "подмосковной банды киллеров". С 2012 года они участвовали в разбойных нападениях, бандитизме, убийствах, грабежах и незаконном обороте оружия.

"Один из эпизодов касался заказного убийства, организованного бывшим сотрудником ППС Артёмом Мамотько. Тот хотел завладеть двухкомнатной квартирой своей супруги, убив ее и ее отца. Первое покушение было неудачным, тесть полицейского выжил. И в декабре 2012 года организаторы банды обратились к Александру Смердову, который согласился убить мужчину и его дочь за 300 тыс. рублей, сказано в приговоре. Смердову дали пистолет "ТТ" и сведения о передвижении целей — Светланы Веселовой и ее отца Евгения Чеснокова. 20 декабря 2012 года он расстрелял их на стоянке в Балашихе", - пишет издание.

Согласно тексту приговора, Смердов подписал "чистосердечное признание" и давал показания на подельников.

Присяжные признали киллера Смердова виновным. Ему дали 22 колонии, с отбывание первых 12 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Спустя пять лет "отсидки" благодаря владельцу ЧВК "Вагнера" Смердов прямиком из тюрьмы отправился на войну. И если бы не украинские военные, ликвидировавшие его - спустя 6 месяцев участия в войне против Украины он вполне мог бы вернуться в Россию и продолжить прежнюю деятельность, которую вынужден был прервать из-за досадного решения суда.

Напомним, такой "Смердов" в РФ - далеко не один. Не так давно стало известно, что в России еще одного "вагнеровца", воевавшего в Украине, назвали "героем" и похоронили с почестями: этот "защитник" угодил в тюрьму за то, что забил до смерти собственную мать.

Также в Украине ликвидировали главаря банды киллеров из Саратовской области, приговоренного к 25 годам лишения свободы. Из колонии преступника, на счету которого 7 убийств и 10 покушений на убийство, вытащил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а сейчас в России киллера славят как "павшего смертью храбрых в бою".