В России солдат ''случайно'' выстрелил из РПГ, обломки упали в жилой массив в Ростовской области: появились подробности

В городе Гуково Ростовской области (РФ) на территорию жилого массива упали обломки снаряда. Выяснилось, что он был выпущен из ручного противотанкового гранатомета, из которого случайно выстрелил военнослужащий ВС РФ.

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Инцидент произошел еще 4 марта, но сейчас журналистам стали известны подробности. Telegram-канал ASTRA заявил, что причиной ЧП стала ошибка солдата. Его личность СМИ пока не установили.

В результате происшествия пострадавших нет. Глава Гуково Евгений Гриненко назвал упавшие объекты "осколками неизвестного происхождения", попросил жителей "не верить слухам и не поддаваться панике". Однако спустя два дня официальные лица причину случившегося так и не назвали.

В местных группах в социальных сетях писали, что жители населенного пункта слышали "взрыв". Затем появились фотографии снаряда, упавшего на землю.

Проект ASTRA выяснил, что в регионе провели проверку и установили, что это была ошибка российского военного, который находился в пункте временной дислокации. Оружие, из которого был совершен выстрел, это РПГ-22 "Нетто".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В подмосковном Домодедово мужчина, одетый в военную форму, сбежал из воинской части. Он прихватил с собой гранату и угрожал подорвать здание военкомата. Российского военнослужащего уже задержали.

– В Суджанском районе Курской области России солдаты-срочники ВС РФ в ночь на 6 марта устроили перестрелку, заявили СМИ. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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