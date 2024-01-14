В России серьезные проблемы с медициной из-за войны в Украине – британская разведка

В результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину страдает российская система здравоохранения. В частности, ощущает последствия войны гражданское население в стране-агрессоре.

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Об этом сообщили в минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. Ранее российские СМИ сообщали о том, что граждане сражаются за возможность получения медицинских услуг по всей стране.

Также акцентировалось внимание на недостатке лекарственных средств, в частности, антибиотиков широкого спектра действия.

Вероятно, война в дальнейшем будет в значительной степени влиять на эту ситуацию, поскольку в госпиталях лечат раненых солдат РФ. Правительство государства-агрессора также вынуждено уменьшать количество гражданских медицинских учреждений по всей стране из-за недостаточного кадрового состава и финансового давления.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области РФ в своем доме замерз насмерть капитан Военно-морского флота РФ. Мужчина остался сам в неотапливаемом доме из-за аварийного отключения коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, жена российского оккупанта пожаловалась на бомбардировки Белгорода и рассказала о распространяющихся в России слухах. Некоторые считают, что эксвотажок ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы может быть жив.

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