В России родственники раненых на войне в Украине оккупантов жалуются на обман: денег не дают и снова отправляют на фронт

Родственники раненых российских оккупантов жалуются, что не могут получить от государства надлежащих выплат. Более того, захватчикам намеренно ставят неправильные диагнозы и отправляют обратно на фронт, даже не долечившись.

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Так, контузии и осколочные ранения у врачей государства-агрессора превращаются в "шишки", за которые "губернатор сказал не платить". Об этом сообщили российские СМИ, пообщавшиеся с родственниками раненых оккупантов.

Отмечается, что, несмотря на факт пребывания военнослужащих РФ в госпиталях, их семьи не могут добиться получения денег. Одним военным ставят неправильные диагнозы, другим отказывают в выдаче медицинского заключения.

Например, Ольга Ковалева из Белгородской области рассказала, что ее муж служит по контракту с 2015 года, а с февраля 2022 года находится на войне в Украине. В августе прошлого года он получил осколочное ранение в ногу. После непродолжительного лечения в госпиталях оккупанта отправили обратно на фронт, а родственникам на запрос о страховых и губернаторских выплатах отказали, отметив, что "за шишки губернатор сказал деньги не платить".

Также ему был неправильно установлен тип ранения, что делается специально всем с легкой и средней тяжестью ранений.

Оккупант из Чувашии, сын россиянки Светланы Илларионовой, также служит по контракту 15 лет и с февраля 2022 года находился в Украине. В зоне боевых действий он получил контузию, в результате чего у захватчика обострился варикоз – он буквально перестал ходить. После непродолжительного лечения его отправили обратно на передовую, а заключение врач семье не отдал. Без документов они не могут никуда обратиться.

Елена из Чувашии рассказала журналистам, что ее мужа контузило трижды и врачи называли его "овощем". Когда она пыталась забрать у врача выписку, тот разорвал лист и сказал, что диагноз поставлен неправильно – на самом деле у ее мужа ОРЗ.

Журналисты добавили, что аналогичная ситуация в РФ также с выплатами семьям погибших.

Напомним: в России мобилизованные из 98-го Саратовского полка устроили скандал, обвинив своего офицера и его жену-волонтера в хищении благотворительной помощи на армию. Оккупанты недополучают волонтерское снаряжение, продукты питания и одежду, зато супруги-подельники "внезапно" начали строить себе загородный дом.

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