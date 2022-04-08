В России разбился истребитель МиГ-31: выяснились подробности

В России разбился истребитель МиГ-31. Причиной крушения пропагандисты назвали "техническую неисправность".

Экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости".

Ссылаясь на заявление Западного военного округа РФ, пропагандисты написали, что истребитель упал в Ленинградской области.

"Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - отмечено в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские бомбардировщики и истребители нарушили воздушное пространство Швеции. В стране эту провокацию РФ назвали "безответственной".

Также сообщалось, что Россия потеряла в войне против Украины 19 тыс. человек: уничтожено 700 танков и 1891 ББМ.