В России рассказали о переброске 'миротворцев' в Казахстан: задействовали более 70 самолетов

Министерство обороны России создало специальную воздушную группировку из более 70 самолетов, чтобы переправлять своих и не только военных в Казахстан. В стране, где неделю назад начались протесты, те занимаются "стабилизацией и нормализацией обстановки" в составе миротворческой миссии ОДКБ.

По решению Совета Организации Договора о коллективной безопасности, военные РФ и других стран будут находиться там якобы "ограниченный период". Подробности о переброске "миротворцев" сообщаются на сайте российского Минобороны.

Отмечается, что в "операции" задействованы десятки самолетов Ил-76 и 5 Ан-124, которые "круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан".

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Кроме того, в этом также участвуют самолеты военно-транспортной авиации РФ. По данным ведомства, они "оперативно перебрасывают" в страну воинские контингенты других стран по ОДКБ. В частности, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

"В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", – отчитались в Минобороны РФ.

Там добавили, что действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Тогда как основными задачами своих "миротворцев" там назвали "охрану важных государственных, военных и социально-значимых объектов" в республике.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров протестов в Казахстане, правозащитник Мейрхан Абдуманапов рассказал, что российские военные могли участвовать в разгоне митингующих на площади в Алматы 6 января. По его словам, в тот день подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по безоружным людям, из громкоговорителя они обращались к ним на русском языке.

По состоянию на 11 января "зачистки" протестующих в Казахстане не прекращаются, все стратегические объекты в стране взяли под охрану спецназ. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.