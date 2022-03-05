В России приостановили работу авторитетные издания CNN и Bloomberg

В России приняли закон, который предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за "фейковые" новости о военных РФ – по сути, за освещение правды о войне в Украине. Из-за этого такие СМИ, как CNN и Bloomberg, уже прекратили там свою работу.

В заявлении главного редактора Bloomberg Джона Миклетвейта сказано, что "изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".

"Это последний шаг в крупном подавлении независимых СМИ в России", – добавили в Bloomberg.

CNN прекратит вещание в России по этой же причине. Пока там оценивают ситуацию и планируют дальнейшие шаги, сообщает Reuters.

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Известно также, что Канадская телерадиовещательная корпорация тоже приостановила работу в России. Вместе с тем, 4 марта сайты BBC, Deutsche Welle и независимой новостной группы Meduza уже были недоступны в РФ.

Напомним, что ранее Роскомнадзор отключил от эфиров российские телеканал "Дождь" и радиостанцию "Эхо Москвы". Также были заблокированы их сайты.

Позже радиостанцию "Эхо Москвы" полностью ликвидировали, так как на ней говорили правду о войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России отключили Facebook и Twitter, а YouTube уже начали блокировать. Также в РФ больше не работает система интернет-бронирования отелей Вoоking.com.

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