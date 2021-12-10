В России пригрозили Украине серьезными последствии из-за "инцидента" с судном "Донбасс": в США ответили

"Инцидент" с кораблем Военно-морских сил Украины "Донбасс" в Керченском проливе 9 декабря в который раз показал потенциальные вред и опасность подобных действий. Любая незначительная "провокация" может привести к очень серьезным последствиям.

Такое "предупреждение" высказал в адрес Украины пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости". Он напомнил, что об этом также неоднократно говорил российский лидер.

В свою очередь на событие также отреагировали в Twitter Посольства США в Киеве, подчеркнув, что "Донбасс" имеет полное право находиться в украинских водах. Ложные обвинения России в дипведомстве назвали частью ее продолжающейся кампании по отвлечению от своих агрессивных провокационных действий.

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"Новые, незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – еще один акт агрессии против Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, в ФСБ России заявили, что украинское судно "Донбасс" находится вблизи Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. В спецслужбе назвали подобные действия "угрозой безопасности мореплавания".

В ответ в пресс-службе ООС заявили, что корабль выполнял задачи в своих территориальных водах. А министр обороны Украины Алексей Резников назвал информацию ФСБ информационным вбросом, поскольку россияне увидели угрозу со стороны безоружного судна, в то время как на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска постоянно находятся корабли РФ, вооруженные пушками.

Стоит отметить, что все события происходили в то время, когда проходили переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом. Пресс-секретарь в InformNapalm Михаил Макарук предположил, что россияне таким образом пытались их сорвать.

Корабль "Донбасс" является плавучей мастерской ВМФ СССР. После раздела Черноморского флота — корабль управления в составе украинского флота. Эти судна активно применялись в боевых походах с начала 1970-х годов

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