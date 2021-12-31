В России пригрозили Украине ответом на "провокации" и заявили, что будут "защищать" Донбасс

Россия предпримет все необходимые меры для "защиты своих граждан" на территории Донецкой и Луганской областей Украины. На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан "адекватный ответ".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "РИА Новости". Чиновник назвал ситуацию на востоке Украины "гражданской войной", которая "далека от завершения". Он обвинил Киев в провокациях и нежелании урегулировать конфликт. Также Лавров пожаловался на поддержку Украины со стороны США и НАТО.

Он напомнил, что в Пентагоне сообщили, что с 2014 Вашингтон потратил на нужды ВСУ более 2,5 миллиарда долларов и заложил в бюджет на следующий год еще 300 миллионов долларов на эти цели. По словам министра, государства-члены НАТО превращают Украину в военный плацдарм, строят там свои базы и используют ее территорию для проведения учений. Также он отметил рост численности иностранных военных в Украине, самолетов, вертолетов, а также боевых кораблей.

Видео дня

Чиновник заявил, что все указанные действия имеют антироссийскую направленность и свидетельствуют о том, что Украина планирует проведение силовой операции. В свою очередь Россия продолжит прилагать усилия по разрешению "внутриукраинского конфликта" политико-дипломатическим путем, однако "адекватно" ответит на все военные действия для "защиты своих граждан" в "Л/ДНР".

Напомним, также Лавров также заявил, что Россия будет вынуждена принять необходимые меры, чтобы устранить угрозы в свою сторону, если если НАТО и США своевременно не отреагируют на предложенные Россией "гарантии безопасности". По его словам, если "Запад продолжит свою агрессивную линию", то РФ начнет действовать с целью обеспечения стратегического баланса.

Как сообщал OBOZREVATEL: