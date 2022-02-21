Отработка навыков лежания в братской могиле. Тоже полезно, ведь гнить за высокие идеи режима надо грамотно, а не абы как.

А то потом приедут товарищи из политуправления и скажут - " грОбов нет, но вы ложитесь". Эти ребята точно не подведут.

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