В России отрабатывают навыки лежания в братской могиле

Александр Невзоров
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В России отрабатывают навыки лежания в братской могиле
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Отработка навыков лежания в братской могиле. Тоже полезно, ведь гнить за высокие идеи режима надо грамотно, а не абы как.

А то потом приедут товарищи из политуправления и скажут - " грОбов нет, но вы ложитесь". Эти ребята точно не подведут.

В России отрабатывают навыки лежания в братской могиле
В России отрабатывают навыки лежания в братской могиле
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Источник:Instagram Александра Невзорова
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