Видео дня
В России отрабатывают навыки лежания в братской могиле
мненияНовости России / Мнения
Прослушивание новости на данный момент не доступно
Отработка навыков лежания в братской могиле. Тоже полезно, ведь гнить за высокие идеи режима надо грамотно, а не абы как.
А то потом приедут товарищи из политуправления и скажут - " грОбов нет, но вы ложитесь". Эти ребята точно не подведут.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...
Источник:Instagram Александра Невзорова