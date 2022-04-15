В России не хватает средств на похороны военных: ФСБ попросила увеличить госрасходы

Росийская Федеральная служба безопасности обратилась к правительству РФ с просьбой выделить больше денег на похороны военных. По подсчетам ФСБ, необходимо минимум на 17% увеличить суммы, выделяемые на погребение и памятники для военнослужащих.

Федералы объясняют свою просьбу инфляцией, а не огромным количеством погибших. Об этом сообщает российская служба ВВС.

ФСБ обратилась к правительству РФ с просьбой увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. В России размер компенсации зависит от статуса погибшего и места, где его хоронят. Минимальную компенсацию в размере 7 800 рублей федералы просят увеличить до 11 000 рублей, а максимальную 56 400 - до 74 200 рублей.

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Размер требуемого увеличения компенсаций соразмерен с нынешним уровнем инфляции после ужесточения санкций против РФ за войну в Украине и массового исхода иностранного бизнеса из страны-агрессора.

"Исходя из проекта ФСБ стоимость погребения одного военного вырастет на 3-5 тыс. рублей, а расходы на один надгробный памятник увеличатся на 4,8 - 6 тыс. рублей. В целом захоронение одного погибшего на военной службе подорожает на 7,8 - 11 тыс. рублей. До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство. Данных и прогнозов о потерях России в Украине в проекте ФСБ нет", - констатируют изучившие предложения федералов журналисты.

Вот только во сколько обойдется российским налогоплательщикам подобное увеличение - неизвестно. Последняя цифра потерь армии РФ в Украине прозвучала 25 марта и составила 1351 погибшего. А по данным Генштаба ВСУ, к утру 15 апреля уничтожено около 20 тысяч российских оккупантов.

Независимые источники утверждают, что каждый пятый погибший, о котором сообщили в России - офицер.

И большинство своих трупов российские оккупанты не забирают.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 20 тыс. человек: уничтожены 163 самолета и 1976 ББМ.