В России на офис центра 'Мемориал' напали во время показа фильма о Голодоморе. Все подробности

В Москве (Россия) неизвестные люди сорвали показ фильма о Голодоморе в Украине. Группа людей напала на офис правозащитного центра "Мемориал".

Как сообщает "Радио Свобода", должен был состояться показ фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс". Лента рассказывает о журналисте из Британии, который приехал в СССР, став свидетелем Голодомора в Украине.

Отмечается, что спустя десять минут после начала фильма в помещение вбежали люди в масках и приказали всем лежать. Нападавшие вели себя агрессивно и называли людей в зале "фашистами". При этом они кричали "Долой!" и "Уходи!".

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На место инцидента приехала полиция, которая задержала трех человек. При этом российские правоохранители оцепили здание, где находится офис "Мемориала". Силовики разрешили покинуть помещение гостя кинопоказа, а сотрудники организации остались внутри.

Полицейские пытались забрать технику, но в результате изъяли только часть пожарной сигнализации и видеорегистратор. Юрист "Мемориала" отметила, что теперь помещение могут опечатать, ведь нарушена техника безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали тайное письмо советского диктатора Иосифа Сталина по поводу украинцев. В нем фактически одобрялся Голодомор.