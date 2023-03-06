В России мужчина сбежал из воинской части и угрожал взорвать гранатой военкомат. Фото

В подмосковном Домодедово в России мужчина, одетый в военную форму, сбежал из воинской части. Он прихватил с собой гранату и угрожал подорвать здание военкомата.

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Нарушителя задержали полицейские, перекрыв целую улицу Набережную. На месте работали саперы и работники ФСБ, сообщили российские СМИ.

Как оказалось, задержанный оказался мобилизованным в октябре прошлого года. По предварительным данным, ему 38 лет. РосСМИ сообщили, что военнослужащий приехал на такси и был пьян, когда вошел в военкомат и стал угрожать сотрудникам военного комиссариата взорвать гранату.

Напомним: в российском Омске арестован 32-летний местный житель Антон Платов за попытку поджечь военкомат. Он бросил в окна на втором этаже здания несколько коктейлей Молотова, но бутылки с зажигательной смесью не разбились.

А в Кировске Ленинградской области забросал военкомат "коктейлями Молотова" 16-летний парень. Полицейские поймали парня, когда он скрывался за автобусной остановкой. У него нашли еще один коктейль, солярку и тряпки.

Кроме того, в январе в российском Братске Иркутской области неизвестные бросили в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Перед этим там видели человека в черном, который перелез через металлическое ограждение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из российских срочников, которого хотели бросить на войну против Украины, решил покончить жизнь самоубийством. Солдат повесился на ремне, потому что командование собиралось отправлять его на войну в Украину. Сослуживцы успели сфотографировать предсмертную записку, прежде чем командиры ее отобрали;

– также военнослужащие армии РФ собственноручно убивают своих командиров. Причина этого – нежелание русских солдат отправляться в горячие точки насмерть.

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