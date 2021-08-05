В России мужчина из-за ревности убил семью из пяти человек. Фото и детали трагедии

В селе Джирим республики Хакасия (РФ) бывший уголовник зарезал целую семью – четырех взрослых и 8-летнюю девочку. Мужчина намеривался повеситься дома, но передумал и позже признался в содеянном женщине, из-за ревности к которой и убил ее родственников.

Злоумышленника, 36-летнего Федора Панова, правоохранители задержали и изберут ему меру пресечения. Оказалось, что ранее его уже арестовывали за убийство и грабеж, сообщает российский Telegram-канал LIFE SHOT (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Панов убил 56-летнюю Светлану И., ее сына 19 лет и маленькую внучку. Также в доме нашли тела 58-летнего сожителя женщины Владимира Х. и его брата-близнеца.

Орудием убийства оказался нож, его у подозреваемого изъяли после задержания. Правоохранителям он пояснил, что любил дочь убитой Светланы, но та уехала из села и якобы призналась ему в измене.

"На почве ревности мужчина взбесился и зарезал ее семью", – говорится в сообщении.

Речь идет о 30-летней Марине, с которой Панов познакомился после освобождения из колонии. Известно, что с места лишения свободы он вышел в феврале этого года и через всю Хакасию пешком добрался в родное село Джирим.

"Его дом был заброшен, и местные помогли мебелью и вещами. Уголовник хвастался односельчанам, что легко может кому-то отрезать голову", – пишут местные Telegram-каналы.

С Мариной бывший зэк начал "встречаться и вместе выпивать" два месяца назад. Но летом та уехала на заработки, устроившись работать официанткой на курорте возле озера.

Панов остался дома, но часто гостил у семьи женщины. 4 августа он позвонил возлюбленной, и они поругались. Марина якобы сказала, что больше не хочет быть с ним, и призналась в измене.

"Брошенный любовник всю ночь пил, а утром пошел в дом бывшей и перерезал горло пятерым родственникам. Дома он собирался повеситься, но передумал и пошел к приятелю. Оттуда позвонил Марине и заявил, что убил ее семью", – отмечается в сообщении.

Женщина правоохранителям заявила, что сказала об измене просто так, а на самом деле у нее никого не было.

Задержанного за убийство семьи в Хакасии Панова в 2004 году осудили за аналогичное убийство – он перерезал горло женщине и ее дочери. Тогда мужчина получил 16 лет и 10 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России правоохранителя обвинили в убийстве 15-летней девушки. Преступление произошел в Самарской области, следователи считают, что у 42-летнего копа с несовершеннолетней были интимные отношения.