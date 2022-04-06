В России молодежи заявили, что в случае провала РФ в войне против Украины "всем придется надеть шинели"

В России начали прощупывать почву, запуская в массы тезис о том, что воевать против Украины придется не только армии агрессора, но и всем россиянам. Первый тезис уже озвучили членам Молодежного парламента.

Спикером выбрали одиозного российского коммуниста Геннадия Зюганова, пишут российские СМИ. Он входит в когорту политиков, которых Кремль использует в качестве говорящей головы, когда на наивысшем уровне тезис озвучить стесняются.

Он предупредил, что если война против Украины будет провалена, то шинели наденут все.

"Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности – демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели", – процитировали Зюганова российские пропагандисты.

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Накануне Зюганов также заявил, что решение Путина – "историческое", а РФ в Украине "заканчивает Великую отечественную войну".

Напомним: в ОРДЛО российские оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий. Людей задерживают прямо на улицах и силой тащат в военкоматы, угрожая расстрелом. Мобилизованных без подготовки и экипировки бросают на фронт, россияне используют их как живой щит.

Как сообщал OBOZREVATEL, у армии президента страны-агрессора России Владимира Путина – большие проблемы с подготовкой нового наступления на Украину. В День Победы 9 мая он не сможет объявить о победе в войне против Украины.