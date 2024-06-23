В России существуют группы, поддерживающие еще более жесткий подход к войне с Украиной. Одной из таких групп является националистическое "Братство академистов", возглавляемое владельцем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым.

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Члены этой организации прошли военную подготовку, а некоторые участвуют в боевых действиях в Украине. Об этом сообщила разведка Британии в соцсети Х.

"Эта организация имеет ячейки в разных российских университетах и придерживается воинственно империалистического мировоззрения. "Братство" верит, что 21 век может стать золотым веком русской культуры с идеологическим доминированием России в глобальном масштабе", – говорится в сообщении.

Британская разведка также отметила, что "Братство академистов" организовало собственные военные учения. Некоторые его члены уже отправились воевать против Украины.

Наличие этого движения свидетельствует о том, что в России есть граждане, поддерживающие более агрессивный подход к войне в Украине и против Запада.

"Это, вероятно, повлияет на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит в течение остального этого десятилетия", – добавили в разведке.

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