В РФ вывели на новый уровень критику командования войной против Украины: недовольным пригрозили штрафами – ISW

Российские ультранационалисты все чаще критикуют свое военное командование за неспособность "привлечь и научить эффективных военных офицеров" среднего уровня для руководства оккупантами в Украине. Параллельно в стране-агрессоре готовятся ввести штрафы за распространение фото и видео, содержащих информацию о военной деятельности и расположении ВС РФ.

Сенаторы предложили соответствующую поправку в законы, усиливая недавнюю тенденцию подавления Кремлем публичных образов войны. Об этом указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, некоторые российские провоенные блогеры выразили свое разочарование военными офицерами среднего звена и обвинили их в введении ненужных бюрократических мер, жестоком обращении с ранеными и погибшими военнослужащими армии РФ, выдаче команд, приводящих к потерям, и в целом дезинформации российского высшего военного командования.

Один пропагандист даже утверждал, что офицер среднего звена приказал своему подразделению ввести дополнительные бюрократические меры после визита командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ – вероятно, генерал-лейтенанта Андрея Демина – поначалу советовавшего избегать такой бюрократической практики.

Другие утверждали, что гнев в российском информационном пространстве, направленный на средних офицеров, должен быть направлен на высших чиновников, которые "назначили плохих командиров".

Также пропагандисты отметили, что высшее военное руководство ВС РФ поддерживает систему, которая "не в состоянии набрать и научить новое поколение офицеров" среднего звена, назначая старых и неэффективных командиров на передовую.

Один блогер пожаловался, мол, российское военное командование и Кремль в целом предпочитают лояльных, а не компетентных офицеров, которые не способны обучать новых, тогда как другой утверждал, что Россия не устранит эту "пагубную культуру в своей армии", не внеся значительных изменений в военного управления.

На фоне этого глава комитета Радфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 16 августа заявил, что группа российских сенаторов предложила внести поправки в законы "О средствах массовой информации" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Они запрещают распространение фотографий или видео о развертывании и передислокации российских войск, военной инфраструктуре, расположении критически важных объектов, а также контента, который может быть использован для подтверждения поражения части армии РФ на войне в Украине.

Также поправка запрещает распространение фото или видео, которые: показывают места обстрелов и ударов на территории России; могут объяснить, как оккупанты используют системы ПВО, беспилотники и другое оружие; раскрывают информацию, которая может помочь идентифицировать тип оружия, местоположение, схемы запуска или траекторию полета.

Клишас заявил, что официальный контент минобороны РФ будет освобожден от такого наказания. А вот остальных нарушителей российские власти будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей ($5290) или даже лишать свободы сроком до трех лет.

Примечательно, что оккупационные власти Крыма объявили о намерении предложить аналогичную поправку после украинских ударов по Керченскому мосту.

"Эти усилия согласуются с предварительными оценками о том, что Кремль и минобороны РФ намерены получить больший контроль над российским информационным пространством и нарративами вокруг войны в Украине, в том числе из-за попыток "ухаживать" или контролировать российских блоггеров", – подчеркнули в ISW.

Там напомнили, что пропагандисты не комментировали удары ВСУ по Чонгарскому мосту 7 августа, предполагая, что российские чиновники, возможно, приказали им не давать комментарии относительно украинских ударов по логистическим узлам россиян.

Вместе с тем, отмечают аналитики, остается непонятным, как именно эта поправка или предварительные указания, изданные российскими властями блогерам, влияют на их освещение войны в Украине.

"Любая существенная цензура или самоцензура среди блогеров повлияет на способность ISW освещать российские операции. Но мы будем продолжать отслеживать изменения в российском информационном пространстве, которые могут повлиять на сообщения о войне в Украине в открытых источниках", – объяснили в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России будут судить двух своих офицеров, обвиняемых в нарушении правил боевого дежурства по отражению "внезапного нападения на территорию РФ". Оба военнослужащих пойдут "под суд" за то, что "не предотвратили" обстрелы своей части в Белгородской области якобы со стороны ВСУ еще в апреле 2022 года.

