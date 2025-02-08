В Москве вспыхнул завод, производивший трансформаторы и реакторы электростанций: в эпицентре пожара около сотни россиян. Фото и видео

В субботу, 8 февраля, в Москве загорелся завод, производящий трансформаторы и реакторы электростанций. В эпицентре пожара находится около сотни человек.

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Об этом сообщают российские СМИ. Люди пытаются выбраться из окна.

"В здании электрозавода в Москве пожар. На данный момент из здания спасли 40 человек. Сообщается, что внутри могут быть еще до 50 человек", – говорится в сообщении.

Для ликвидации огня привлечены 60 работников МЧС и 16 единиц техники. Пожару предоставили четвертый ранг. В настоящее время спасены 160 человек, еще трое пострадавших госпитализированы.

Впоследствии стало известно, что площадь возгорания увеличилась.

"Площадь пожара в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы выросла до 300 кв. метров, сообщают оперативные службы", – написали российские СМИ.

Позже они сообщили, что количество госпитализированных увеличилось до 5 человек.

"Пожар начался со второго этажа. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Сейчас площадь – 800 квадратов", – говорится в сообщении.

Еще один Telegram-канал РФ сообщил, что эвакуировано около 200 человек.

"В Москве – большой пожар на электрозаводе. В здании находятся скейт-парк, фитнес- и танцевальная студии. Площадь пожара составляет 800 кв.м., в больницу попали 5 человек, вышли сами и эвакуировано около 200", – написано в сообщении.

Что известно об "Электорозаводе"

"Электрозавод", ранее Московский трансформаторный завод – советский, российский производитель разного трансформаторного и реакторного оборудования в московском районе Преображенское. Основан в 1928 г. как предприятие энергомашиностроительной промышленности. В 2020 году стал частью АО "Холдинг ERSO" под названием АО "ПК ХК Электрозавод".

Напомним, 23 января в городе Клин Московской области вспыхнул мощный пожар на складах. Над местом ЧП был виден высокий столб черного дыма, огонь охватил около 10 тысяч кв. метров. Впоследствии стало известно, что пожар произошел на складе на Волоколамском шоссе.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января в российском Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". В результате происшествия над предприятием поднялся огромный столб огня.

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