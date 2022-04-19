В Москве вместо звонка в школе зазвучал Гимн Украины: делом занялась полиция

В одной из школ Москвы вместо звонка на урок заиграл Государственный Гимн Украины. Ученики слушали его около 30 секунд, пока одна из сотрудниц не выключила звук.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на родителей учащихся школы. Как отмечается, случай произошел в районе Марьино.

Учителя заявили, что ноутбук, с которого запускали звонок, был взломан: кто-то подключился к компьютеру удаленно, пока школа была на каникулах. В результате файл со звонками заменили на Гимн Украины.

Как пишут росСМИ, после произошедшего в группе школы сразу же появился комментарий от "возмущенной матери ученика". При этом администрация учебного заведения уверяет, будто женщина не является родителем ни одного из учащихся.

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Российская полиция начала проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, известного российского режиссера Константина Райкина уволили из созданной им же театральной школы за то, что он выступил против вторжения РФ в Украину. С поста худрука его снял ректор Полянкин.