В Кремле выступили против США в "нормандском формате"
В Кремле считают, что выбранная США политика в отношении Украины делает невозможным участие этой страны в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова цитирует российское издание "РБК".
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", – высказался он.
Напомним: ранее в МИД Украины сказали, что США могут принять участие в "нормандском формате" в случае достижения консенсуса между его сегодняшними участниками.
А вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников допустил, что к переговорам могут привлечь также Польшу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что они не будут участвовать в заседаниях политической подгруппы ТКГ, пока из них не будет исключена "общественный эксперт" Майя Пирогова.
Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина.
Позже Кравчук отметил, что после завершения карантина из-за пандемии переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в Польшу.