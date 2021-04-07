В Кремле выступили против США в "нормандском формате"

В Кремле считают, что выбранная США политика в отношении Украины делает невозможным участие этой страны в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате".

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова цитирует российское издание "РБК".

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", – высказался он.

Напомним: ранее в МИД Украины сказали, что США могут принять участие в "нормандском формате" в случае достижения консенсуса между его сегодняшними участниками.

А вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников допустил, что к переговорам могут привлечь также Польшу.

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