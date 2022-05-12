В Белгородской области объявили об эвакуации обстрелянного села на границе с Украиной. Фото

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что жителей села Солохи, которое сегодня якобы обстреляли, будет эвакуировано. Ранее он обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Об этом российский чиновник написал на своем канале в Telegram вечером 11 мая. Он заявил, что погиб один человек, а еще шесть получили ранения.

"Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова", – написал Гладков.

При этом он опроверг информацию о том, что в результате инцидента погиб 14-летний мальчик. "Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказал чиновник.

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В социальных сетях также публиковали фото последствий инцидента. В сети обратили внимание на то, что вероятный обстрел может быть инсценировкой с применением стандартного стрелкового оружия. На кадрах видно, что все отверстия одинаковой правильной формы, что может говорить о постановке.

Также вопросы вызывает расположение "украинской ракеты", которую прислонили к стенке строения в заранее выкопанное углубление в земле.

Отметим, что село Солохи Белгородского района расположено примерно в 30 км от государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Белгородской области РФ обстреляли завод, производящий специальные мостовые конструкции.