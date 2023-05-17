В Белгородской и Калужской областях пожаловались на новую атаку дронов: вспыхнул пожар в пункте "Шебекино"

В Белгородской и Калужской областях России в ночь на 17 мая было неспокойно из-за неизвестных беспилотников. В частности, атака была совершена на погранпункт "Шебекино" на Белгородщине, где загорелось административное здание.

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Российские СМИ заявляют, что пострадавших в результате этого инцидента нет. По их данным, взрывы прогремели около полуночи.

Мол, "залетевший со стороны Украины" дрон сбросил на здание пограничного пункта два самодельных взрывных устройства. Один из Telegram-каналов врага опубликовал детали маршрута беспилотника – якобы тот появился над территорией РФ со стороны села Плетеневка (Харьковская область, Украина).

В Калужской области БПЛА заметили вечером 16 мая. Он упал рядом с трассой А-108 "Московское большое кольцо" в районе деревни Тарутино Жуковского района. После этого аппарат взорвался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Взрыв был слышен в населенных пунктах в нескольких километрах от места падения дрона", – сообщили "журналисты".

Российские источники утверждают, что пострадавших нет, а полицию вызвали на место инцидента очевидцы.

"Прибывшие полицейские обнаружили на трассе алюминиевые обломки беспилотника. Основная его часть лежала в лесном массиве рядом с трассой", – сообщают росСМИ.

Куда подевалась хваленная российская ПВО, прокремлевские пропагандисты умолчали.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 16 мая в Курской области РФ беспилотник атаковал административное здание погрануправления ФСБ в поселке Глушково. Предварительно, БПЛА сбросил три боеприпаса. Ранены минимум пять пограничников.

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