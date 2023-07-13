В Соединённых Штатах кое-кто считает, что если россия будет побеждена, то её заберёт Китай. Это большая ошибка, ибо рф уже всё равно под Китаем, её у него теперь можно только отобрать, и сейчас для этого самое удобное время.

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Страна мордор должна стать не Северным Китаем, а вторым Пуэрто-Рико, радостно лежащим под США. Заодно решится проблема с возможным расползанием россии (и её ядерной начинки) на мелкие кусочки: из-под Америки никто никуда не расползается и даже не мечтает. Особенно — если навести там порядок, заменив коррупцию и разбазаривание природных ресурсов грамотным управлением. В своё время лежать под Соединёнными Штатами мечтали и Ельцин, и даже ранний путин.

Сейчас сложилась ситуация, когда россию можно просто купить у местной элиты, причём не очень дорого: никаких убеждений там нет, только прагматичный цинизм, так что продастся вся верхушка с огромным удовольствием и сразу, сдав пуйло в трёх экземплярах в Гаагу по описи.

Нужно только сделать кому надо предложение. Грамотное и квалифицированное. Привезённый туда условный Каспаров может возглавить переходное правительство со всеобщего согласия тех, кто там это в состоянии решить, в исторически мгновенный промежуток времени. Лишь бы каждый "элитарий" знал, что конкретно за это получит (или ему будет возвращено).

Мастеров переворотов не мне учить, как всё оперативно организовать, было бы желание не упустить редкий удачный момент, когда почти всё развалено и все только ждут того самого предложения.

Успев провернуть такую операцию в россии до американских выборов, в победе на них Байден тогда уже сможет не сомневаться (хотя Камалу ему всё-таки лучше заменить на Хиллари, о чём я писал неоднократно).

Ну и главное для нас: вышеуказанный ускоренный процесс разворота мордора на 180 градусов и полная безоговорочная Победа Украины на украинских условиях, безусловно, взаимосвязаны и будут друг другу взаимно способствовать. Медведь-Пуэрто-Рико это самое то. Цивилизация выдохнет. Если сейчас быстро сориентируется, не жуя сопли.