С 15 марта россия начала глобальную войну конфискаций. О конфискации имущества и денег компаний из "Недружественных стран" главы рашистов заговорили активно после 24 февраля и путин приказал составить полный список этих стран. До этого в нем были только Чехия и США. Данный список появился и был утвержден путиным 7 марта.

В него вошли Украина, страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Республика Корея, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Федеративные штаты Микронезии, Черногория, Швейцария и Япония. В Кремле даже не поняли, что, включив в список Тайвань де-факто признали его отдельным государством. Но это проблема Китая.

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В итоге в списке 49 государств, которые могут гордиться тем, что оказались в нем, а также начинать принимать законы об ответной конфискации имущества и денег государства Рф и его резидентов.

Первый практический шаг к конфискации собственности "Недружественных стран" был сделан 15 марта, когда вышел указ, требующий от росавиакомпаний зарегистрировать свои самолеты в Рф в течение десяти дней. До этого 95% авиапарка Рф было зарегистрировано за рубежом, в основном в Ирландии и на Бермудских островах (Великобритания). Качество летных сертификатов Рф всегда вызывало сомнения и ее авиакомпании, осуществлявшие международные рейсы, предпочитали регистрировать их за рубежом. Это было дешевле и удобней, так как избавляло от российской коррупции и унижений.

Так как Ирландия из-за нападения Рф на Украину, а затем и Бермудские острова, отменили свои летные сертификаты для россамолетов, что на практике ведет к отказу их обслуживать во всех аэропортах мира, то и появился указ об их перерегистрации в Рф. Вопрос в том, какие страны согласятся признавать сертификаты Рф, когда ее изгоняют из всех международных организаций за бандитизм.

Для Рф это не самый неприятный вопрос, поскольку Европа, США, Канада и некоторые другие страны и так закрыли небо для ее самолетов с любым летным сертификатом. Гораздо неприятнее для Рф то, что в странах ЕС потребовали от своих лизинговых компаний до 28 марта расторгнуть договора на аренду самолетов с росавикомпаниями. Около половины авиапарка в Рф – это взятые в аренду самолеты. После 28 марта арендодатели потребуют их вернуть.

Кремль на эту большую неприятность отреагировал исключительно в пропагандистском формате – обязал росавиакомпании самолеты не возвращать и внести за них плату рублями, а не валютой. Почему не шишками или щепками, не понятно. Рф готовится украсть после 28 марта чужие самолеты и начинает выстраивать себе оправдание: мы за них аренду заплатили, пусть и трухой, но нашей, и вообще это все "Недружественные страны", и мы с ними можем делать все, что захотим. Разрывать с нами договора аренды они права не имеют, так как мы в одиночку победили Гитлера и на Куликовом поле разбили то ли татар, то ли монголов, сами уже плохо помним кого. Но вроде как разбили, несмотря на то, что после этого еще сто лет им дань платили и Москва сгорела, как часто бывало после самых крупных побед.

Итак, после 28 марта Рф начнет конфискации собственности по списку "Недружественных стран" и для красоты звучания назовет это "национализацией". Можно не сомневаться, все "Недружественные страны" ответят ей взаимностью. Об этом они 17 марта известили Рф через информагентство "Reuters", сообщившее о создании организации REPO ("Русская элита, уполномоченные и олигархи"), которая будет искать и замораживать имущество и деньги указанных персонажей и их родственников, включая внуков.

"Недружественные страны" настроены более, чем решительно, но дают Рф право первого выстрела и не только в грядущей войне конфискаций. Похоже, это распространяется и на ядерную войну, которой сейчас непрерывно угрожают рашисты. "Недружественные страны" явно имеют длинный план и следуют ему, позволяя Рф тешить себя игрой "Бей первым, Фреди". Название этого старого датского фильма в Рф за три месяца до ее нападения на Украину стало неожиданно популярным, и вся рашистская рать от Гиркина до профессора Соловья кричала или отвлеченно советовала: "Бей первым, путин". Тот 24 февраля взял и ударил по Украине, следуя этому всероссийскому призыву.

Теперь "Недружественные страны" ждут, когда Рф первой начнет войну конфискаций. Это напоминает старый прием: открывать огонь по врагу, когда тот подойдет поближе. По этой причине США и позволили Рф оплатить 16 марта часть ее госдолг в 117 млн. долларов из тех 315 млрд., которые у них лежат замороженными. Точно так же они позволят Рф в конце марта передать им еще 640 млн. из американской "морозильной камеры". Слишком малы оба эти платежа, даже до миллиарда не дотягивают, чтобы отклоняться от генерального плана. Позволят ли они взять Рф в апреле из "морозилки" два млрд., будет зависть минимум от двух факторов: результатов украинско-российских переговоров и от того, начнут рашисты конфискацию самолетов или как.

Если в диапазоне между 28-31 марта лавров не пообещает Кулебе вывести войска Рф со всей территории Украины, включая Крым, то "Недружественные страны" начнут активно действовать по имеющемуся у них плану и из американской "морозильной камеры" деньги ей выдавать для текущих платежей перестанут. Госдолг Рф составляет 121 млрд. долларов, без учета долгов ее корпораций. Это около 40% от суммы в "морозилке" США. В "морозилках" ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Лихтенштейна, Монако, Андорры и других стран тоже лежат деньги Рф. Поэтому Рф и объявила войну Андорре, Лихтенштейну и Монако, внеся их в список "Недружественных стран", притом, что они не только не в НАТО, но даже армий не имеют.

Из "замороженных" денег Рф и предложат добровольно выплатить репарации Украине, в том числе за ту днепровскую воду, которую она сейчас ворует через Северо-крымский канал, за украденный у Украины за восемь лет газ с черноморского шельфа и другой нанесенный ущерб. Иностранные компании, которые ушли из Рф из-за ее нападения на Украину, тоже имеют законное право требовать компенсаций за причиненный им ущерб и неполученную прибыль. Те, кто подобно французским компаниям "Леруа Мерлен" или "Ашан" не успеют до 28 марта покинуть Рф, это право, естественно, потеряют.

Кабмин Украины совсем не просто так стал сейчас энергично подсчитывать все потери от войны и оккупации, куда должны войти и компенсации беженцам, а также тем странам, которые их приняли. Обычно такие подсчеты начинают делать перед финалом войны. Так что, Украина совсем не случайно ставит россию "на счетчик". Как бы далеко не продвинулась армия рашистов в Украине, платить ей за это однозначно придется. Причем цифра репараций будет лишь возрастать, пропорционально ее продвижению и продолжению войны.

Если лавров до конца марта не подпишет бумагу о выводе росармии из Украины, а путин затем не завизирует ее при встрече с Зеленским в Иерусалиме или Анкаре, то от триллиона долларов, лежащих на Западе, который Навальный и вся росоппозиция обещала россиянам за свержение путинского режима мало что останется.

Первыми, чем закончится российское вторжение 24 февраля в Украину правильно поняли российские евреи, особенно те, кто был "кошельками" путина, и быстро улетели в Израиль. Даже Ксения Собчак, промышлявшая не только ловлей крабов на Камчатке, объявила себя еврейкой по первому мужу и на этом основании попросилась в Израиль. Собчак оказалась гораздо умнее, чем считалось. Аналогия с тем, как нацисты выводили деньги и уезжали в страны Латинской Америки в конце Второй мировой войны, напрашивается сама собой. Но несчастное правительство Израиля, которому всегда хватало своих проблем, включая ту, как сформировать правительство, теперь озадачено еще тем, как быть с этой "манной небесной", упавшей ему на голову из Рф, притом, что оно у неба ее не просило. Зная сообразительность израильтян, можно предположить, что они найдут способ тоже предъявить россии свой счет и потребовать его оплатить.