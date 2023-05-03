Удар по Кремлю це:

Бездарність російського ПВО? Спланована самими росіянами акція?

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Виключати жоден із цих варіантів ми не можемо. Хоча, як на мене, другий варіант менш вірогідний - хлопок над Кремлем не змусить росіян записуватися в добровольці. А іншої причини показати такі провали ПВО, після встановлених на дахах Панцирів - важко вигадати. Чи може Кремль зробити якусь супервідповідь? Теоретично так, але знищення будівлі офісу Президента ніяк, підкреслю: ніяк не вплине на хід бойових дій.

Отже, Кремль витримав паузу в 12 годин, перш ніж дати офіційне підтвердження: безпілотник вибухнув над головним флагштоком РФ (хто запустив безпілотник: росіяни чи партизани тут не має значення).

Давайте спробуємо розібратися, що може і що не може зробити Кремль?

Ніякого ядерного асемитричного удару не буде, хоча хтось, по типу Медвєдєва, це може заявити. Кремль може зробити жорстку заяву і навіть ударити кількома кинжалами по центру Києва. Виключати цього не можна, тому будьте обережні. Хоча, вірогідність удару саме сьогодні, відносно невелика. Головна проблема Кремля - що робити з парадом на 9.05. Відміняти - означає слабкість влади. Не відміняти - небезпечно і всі почнуть говорити про двійників з потрійною силою. Путін боягуз. І це для нього найскладніше питання. Судячи з усього, в Росії зараз з‘являться конспірологічні версії, що безпілотник запустив хтось із росіян-недругів Шойгу та Герасимова. Хоча поки це виглядає, як чиста конспірологія. Але ця версія може отримати багато апологетів. Адже тепер Путін повинен розпочати чистки в вищому командуванні російської армії. А це якраз на руку тому самому пригожину.

Одиночний вибух над Кремлем, сколихне всю РФ. Але не може змінити докорінно ситуацію. Будемо сподіватися, що подальші подібні вибухи і неправильні кадрові та управлінські рішення будуть ще більше дестабілізовувати систему. Це і є розхвалена герасимовим гібридна війна. От так виглядає гібридний контрнаступ.