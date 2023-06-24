Относительно пригожина имеем, как заметил Марк Фейгин, связь почти мистическую: Вагнер-композитор — его музыкальная драма "Валькирия" — операция "Валькирия", которая была заговором генералов против гитлера, — заговор уже против путина, который осуществляет вагнер уже пригожина. Так сказать, от Вагнера до вагнера.

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В известной степени дорожку пригожину в москву показали российский добровольческий корпус и легион "Свобода россии": именно они доказали уязвимость россии в самой россии, пока вся её армия в Украине. Так теперь и стал ясен смысл тех странных акций РДК и ЛСР: они продемонстрировали что надо кому надо, из чего вытекает, между прочим, следующее: вдохновили пригожина именно они, а значит — Украина. Украина здесь — явный и безусловный самый главный выгодоприобретатель, но воспользоваться происходящим (с её же грамотной подачи, просто показом дорожки наверняка не ограничившейся!) нам надлежит максимально грамотно. Ведь тут пока слишком много возможных вариантов.

О том, что пригожин пойдёт на москву, я писал ещё 27 мая в материале "Мордор замордует себя сам <…>", но там рассматривался вариант договорённости пригожина с позиции силы с пуйлом — сейчас такая опция уже нереальна.

Максимум, что может пуйло вытащить из этой ситуации, это возможность сохранить лицо а-ля Германия после Первой мировой, которая, по словам гитлера, была не побеждена, а предана евреями и коммунистами (пригожин, кстати, тоже левоватый еврей, причём левоватый во всех смыслах).

Народ и армия мордора (кроме высшего армейского руководства) всячески пригожина поддерживают, что может явиться очень важным фактором. При благоприятном для него (и, видимо, для Украины тоже) течении событий бывшая пешка-повар, уже пробившаяся в ферзи, может стать и королём, если не станет медлить и если Украина и Запад технично помогут.

В этой связи важно определиться — и нам, и Цивилизации: победа пригожина в россии была бы нам всем полезна. Даже надеюсь, что полезна не неожиданно, ибо оказалось бы очень правильным, если бы некоторые подробности на этот счёт с ним уже были превентивно оговорены уполномоченными переговорщиками со стороны Добра.

Ну а с кем у пригожина секретные договорённости в самом мордоре, знать не могу.

Ждём хороших новостей.