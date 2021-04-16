У Путина отреагировали на санкции Байдена и заявления Зеленского

В России не намерены вводить ответные санкции против США, однако последнее слово за главой РФ Владимиром Путиным. При этом в Кремле не комментировали запрос на телефонный разговор президента Владимира Зеленского с Путиным.

Об этом было сказано во время общения пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова с журналистами в пятницу, 16 апреля, передает "Интерфакс".

"В целом принцип взаимности никто не отменял. Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства (Путин. – Ред.)", – ответил Песков на американские санкции.

Также он рассказал о возможной встрече Путина и Байдена.

"Что касается выступления, то он (Байден. – Ред.) сделал ряд предложений о встрече, оно пересекается с предложением, которое ранее озвучил Путин. Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России", – сказал Песков.

Отметим, что пресс-секретарь Путина сказал, что не будет комментировать слова Зеленского о звонке Путину.

"Я оставляю без комментариев это. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств. Поэтому оперативные вопросы они могут обсуждать регулярно", – сообщил он.

Но при этом Песков добавил, что переговоры Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель могут способствовать нормализации ситуации на Донбассе.

"Для нас было бы очень важно, чтобы и Макрон, и Меркель во время конференц-колла с Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля обнародовали полные списки россиян и компаний, попавших под санкции США.