Целью мог быть дворец Путина: всплыли новые детали атаки дронов на Россию

Целью дронов, атаковавших Россию в ночь на 27 мая, мог быть дворец российского диктатора Владимира Путина в городе Геленджике. Обломки БПЛА, как утверждают россияне, упали в селе Криница, где расположены виноградники и винодельня, которые могут относиться к резиденции.

Соответствующее заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что все БПЛА якобы обезврежены силами ПВО, в Кринице обломки одного из них повредили "недостроенный дом". Также один дрон упал на деревья в хуторе Джанхот, расположенный вблизи резиденции диктатора.

Это не первая попытка атаки на дворец Путина. Ранее дроны пролетали рядом в ночь на 17 мая.

Напомним, как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, ночью украинские дроны атаковали радиолокационную станцию в городе Орске на территории страны-агрессора России. Примечательно, что объект удалось поразить на расстоянии более 1800 км.

До сегодняшнего дня самой отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават (Республика Башкортостан), который расположен на 140 км ближе к украинской границе по сравнению с Орском в Оренбургской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в ночь на 27 мая неизвестные дроны атаковали топливно-заправочную станцию в Ливнах Орловской области. Пока там тушили пожар, на территории упал еще один БПЛА и привел к жертве.

– Прошлой ночью в московском Подольске вспыхнул пожар. В огне оказался склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов на Кутузовской улице.