ЦБ России запретил банкам продажу валюты населению и снятие больше $10 тысяч с валютных вкладов

Центральный банк России ввел запрет на выдачу валютных средств физическим лицам. При этом банки смогут покупать иностранную валюту взамен на рубли в любом количестве и в любое время.

Новые ограничения предварительно будут действовать на территории Российской Федерации до 9 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте государственного финведомства.

Также чиновники предупредили, что обналичивать все валютные счета россияне смогут только в пределах $10 тыс, все остальные средства клиент банка сможет получить в рублях. При этом они поспешили успокоить вкладчиков тем, что 90% держателей валютных вкладов не имеют на счетах свыше $10 тыс.

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Таким образом Россия все больше уходит за "железный занавес".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия не признает, что ее экономику настиг крупный дефолт, но на самом деле это так.

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