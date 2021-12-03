Торговец кофе и семья с Тернопольщины: СМИ узнали, кого ФСБ РФ объявила 'украинскими шпионами'

Федеральная служба безопасности объявила об успешно проведенной операции по задержанию так называемых шпионов из Украины, которые якобы работали в целях дестабилизации положения в России. Отца и сына из Тернопольщины подозревают в получении и передаче стратегически важной информации в СБУ, а 23-летнего Александра Цилыка – в подготовке теракта.

Об этом сообщило издание "Медуза", получившее в РФ статус иностранного агента. Журналисты попытались узнать больше о личности задержанных граждан Украины.

В частности, 23-летний Александр Цилык родом из Киева. Несмотря на высшее образование в сфере банковского дела, свою жизнь он решил связать с большей страстью – кофе. Он занимался изготовлением и продажей дорогих сортов популярного напитка, включая знаменитый копи-лувак.

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"В Россию Сашу пригласили в октябре, он приехал по делам, связанным с чаями и кофе. Он очень давно этим увлекался, не просто увлекался, а занимался профессионально. К нему не раз обращались за советом, какой кофе лучше брать, какие зерна более насыщенные и так далее", – поделилась с прессой мать задержанного Александра Милана Цилык.

Однако, по словам самого Александра, которые он дал во время показаний при допросе в силовой структуре РФ, истинной его целью посещения России был отнюдь не кофе. По заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, бариста якобы должен был взорвать две самодельные бомбы в густонаселенных местах.

Отмечается, что после того, как Цилык оказался на территории России, он перестал выходить на связь, его мобильный был отключен. Мать обратилась в полицию и ее сына объявили в розыск. Однако точные даты пропажи сына женщина боится называть, причем, кто именно не велел разглашать эти данные, Милана Цилык признаться не решилась.

"Я не уверена, что могу вам называть точные даты. Но я делала запрос в посольство, там сказали, что при задержании Саши в России, ФСБ должны были сообщить об этом украинскому консулу. Но никто ничего никому не сообщал", – причитает киевлянка.

В Украине, кроме матери возвращения ожидают двое маленьких детей. Милана Цилык уверена, что "признательные" показания сын дал под большим давлением и запугиванием, так как не был связан с военной разведкой.

Еще двое задержанных российскими силовиками – отец и взрослый сын из Тернопольской области, Зиновий и Игорь Ковали. По информации от ФСБ они "признали", что якобы шпионили на пользу Службы государственной безопасности в Украине.

Вербовка, по версии федералов, прошла довольно быстро. Причем Коваля-младшего сотрудник в штатском вербовал буквально в городском кафе за чашкой кофе, а его отец уже в домашней обстановке признался жене и сыну, что сотрудничает с СБУ.

"В середине октября они прибыли на территорию России, где были задержаны. В багажнике их автомобиля якобы были обнаружены восемь пистолетов, карабин и множество обойм. По версии опытных следователей, карабин "Сайга" украинского производства можно купить в любом оружейном магазине стран СНГ.

В самой СБУ задержание трех граждан по обвинению в подрыве государственной деятельности соседней страны назвали элементом ведения гибридной войны. При этом добавили, что именно Россия регулярно вербует своих граждан, которых отправляет в Украину для ведения подрывной деятельности.

"И только за 9 месяцев этого года было разоблачено около 50 таких агентов, двое из них – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов", – указал спикер правоохранительного ведомства Артем Дехтяренко журналистам "LB".

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