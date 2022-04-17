Танк, стреляющий фекалиями: в сети припомнили давнюю 'разработку' России. Видео

В сети россиянам напомнили о давней разработке "лучших умов" "второй армии мира". Речь идет о танке, стреляющем экскрементами.

Именно такое чудо техники может стать основным боевым танком российской армии после того, как западные санкции фактически поставили крест на российском ВПК. Об этом пишет советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В оркостане изобрели танк-каломет. Изобретатель из Санкт-Петербурга Александр Семенов всю жизнь силился и наконец родил блистательный проект, призванный стать надеждой российской военной промышленности в условиях санкций, – танк, стреляющий экскрементами. Для заряда смертоносной машины потребуется три бойца. Оружие будут применять, чтобы сломить дух противника, если он еще не умер со смеху, увидев агрегат на поле боя", - написал Геращенко.

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Российские пропагандисты демонстрировали в новостях сюжет о танке, стреляющем экскрементами, еще в 2012 году. Чудо-оружию также посвящали публикации и онлайн-издания.

Так, российские "Вести" сообщали, что этот танк его изобретатель даже запатентировал.

"По задумке разработчика, водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости, предназначенной для сбора его фекалий. Военный наполняет емкость отходами сразу же или в два этапа. После того, как емкость заполнится, она сверху надежно закрывается крышкой", — писали пропагандисты.

Они также сообщали, что "технология позволит решить как минимум две задачи: позволит утилизировать экскременты и одновременно понизит боевой дух противника" - с оговоркой, что "значение повреждающих факторов в этом случае вторично".

Учитывая, что, по данным "Вестей" еще в 2012 году у разработчика Александра Семенова было запатентовано 200 изобретений, да и последующие десять лет он наверняка не сидел, сложа руки, а плодотворно работал на российскую "оборонку" - в Кремле могут не переживать из-за проблем с производством танков из-за отсутствия импортных деталей. С такими чудесными изобретениями они наверняка будут воевать не хуже, чем с "Арматами", производитель которых вынужден был остановить работу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 20,3 тыс. человек: уничтожены 773 танка и 165 самолетов.