Россияне, живущие в приграничных районах РФ, жалуются на "успехи" путинской "специальной военной операции по обеспечению безопасности России". После того, как российский диктатор Владимир Путин взялся "обеспечивать их безопасность", часть населенных пунктов приграничья, в том числе Теткино, оказались полностью разрушены.

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При этом гуманитарную помощь и финансовые выплаты жители приграничья видят лишь в пропагандистских сюжетах, да и то лишь те из них, кто еще может смотреть телевизор. Рассказ одной из россиянок опубликован в Telegram-канале "Сеятель ветра".

"Жители российского приграничья делятся новостями об успехах специальной военной операции по обеспечению безопасности России", – не без сарказма комментирует видео Telegram-канал.

На опубликованных кадрах россиянка жалуется, что после начала "СВО" в приграничных районах РФ творится "страшный суд". В частности, она упомянула населенный пункт Теткино Курской области, получивший за последние месяцы существенные разрушения.

"В Теткино? Там страшно! Мы даже не знаем, что там делается! Там все снесли с лица земли! Там страшный суд!" – говорит россиянка.

При этом она отмечает, что "заботу" о своих гражданах Россия проявляет разве что в сюжетах пропагандистов на госканалах. В реальности же, жалуется россиянка, гражданских, живущих неподалеку от границы с Украиной, российские власти просто бросили на произвол судьбы.

"Мы неделю жили в гараже у женщины одной. Никто никаких гуманитарных помощей, ни денег не прислал. Мы ничего не знаем. Живем там в гараже, вот и все", – возмутилась она.

Напомним, ранее стало известно, что с середины лета Россия активизировала усилия по поиску новых контрактников. Более половины регионов РФ увеличили выплаты за подписание контрактов, также все большее распространение получает практика вознаграждения россиянам, которые убедят знакомого или родственника подписать контракт с МО РФ.