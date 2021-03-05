Суд обязал Навального выплатить 'повару Путина' полмиллиона рублей

В России суд обязал арестованного Алексея Навального выплатить "повару Путина" Евгению Пригожину 500 тысяч рублей (около $6715) по иску о защите репутации.

Так, в принадлежащей российскому олигарху компании "Конкорд" заявили, мол, высказывания оппозиционера, ставшие причиной заявления, признаны недостоверными и оскорбительными. Сам иск удовлетворен частично, пишет "РБК".

"Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале "Навальный Live" путем публикации резолютивной части решения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года юристы близкого к Путину бизнесмена Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному и его соратникам. Они требовали выплаты десятков миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Поводом для обращений якобы стали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".

Как известно, Навальный сейчас находится под стражей. 2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима по обвинению в несоблюдении условий испытательного срока по приговору С 2014 года – делу "Ив Роше".

Добавим: в сентябре 2020-го США ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина. А в октябре Евросоюз ввел ограничительные меры против "повара Путина" в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" в Ливии.

В феврале 2021-го Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. В их числе – олигарх Евгений Пригожин.

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